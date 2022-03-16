BMW та Volkswagen зупиняють заводи в Європі через проблеми з доставкою комплектуючих з України, – FT

В Україні є майже 40 заводів по виробництву джгутів електропроводів для автомобілів, але після нападу Росії з виробництвом почались великі проблеми: BMW та Volkswagen навіть змушені зупинити свої заводи по усій Європі через логістичні проблеми з українськими постачальниками.

Про це повідомляє Financial times, передають "Наші гроші".

Volkswagen заявив, що 9 із 11 його постачальників у країні працюють, хоча й зі зменшеною потужністю.

Водночас великою проблемою є доставка готової продукції через польсько-український кордон на автозаводи, що очікують. Існує гостра нестача водіїв вантажівок, які здебільшого чоловіки, і на них поширюються закони про військовий обов’язок, які забороняють їм залишати країну.

За словами співробітника однієї з українських груп, деякі заводи звернулися до колишніх пенсіонерів, які вже досягли призовного віку, для переміщення продукції.

Двоє людей, поінформовані щодо ситуації, зазначають, що багато автотранспортних компаній за межами країни неохоче відправляють автомобілі через кордон, побоюючись, що вони не повернуться. Навіть після того, як знайшли вантажівки та водіїв, прикордонні переходи повністю переповнені біженцями та практично закриті для традиційних комерційних вантажних перевезень.

"Якщо ви відправляєте вантажівку, ви не можете сказати, чи буде вона в Польщі через три години чи три дні, чи буде відправлена назад", – сказав один із співрозмовників. "Ми маємо щодня перевіряти, чи можна сьогодні відправити одну машину чи дві".

"По суті, зараз країна не відкрита для будь-якої нормальної комерційної діяльності", – сказав фінансовий директор Aptiv, американського постачальника автомобільних запчастин.

Крім того, компанія, що має два заводи на заході України, почала вивозити деталі з країни на існуючі підприємства Aptiv у Польщі, Румунії та Сербії. За словами людей, знайомих з ситуацією, компанії допомагає Volkswagen, також перевозять робітників та їхні сім’ї.

Проте, за словами кількох постачальників, війна в Україні практично не торкнулась робітників заводів. Оскільки складання джгутів потребує виняткової спритності, більшість працівників на фабриці, як правило, жінки, на яких не поширюється українське законодавство про військовий обов’язок. За оцінками одного постачальника, три чверті його працівників складають жінки, багато з яких пропонували вийти на роботу, якщо це безпечно.

"Дивовижно, наскільки люди мотивовані і готові підтримувати компанію", – сказав менеджер однієї з груп постачання.