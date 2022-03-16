МЕА спрогнозувало падіння експорту російської нафти через санкції та нестачу покупців

Надходження російської нафти на нафтопродуктів на світові ринки у квітні майже на 3 мільйонів барелів на добу через запроваджені санкції щодо РФ та відмову традиційних покупців від російських енергоресурсів.

Про це йдеться у оновленому прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (IEA, МЕА), повідомляє Reuters.

"Ми бачимо зменшення загального (російського, – ред.) експорту на 2,5 мільйона барелів на добу, з яких на нафту припадає 1,5 мільйона барелів на добу, а на нафтопродукти – 1 мільйон барелів на добу", – йдеться у щомісячному звіті МЕА.

Крім того, прогнозується зниження внутрішнього попиту на нафтопродукти в Росії.

"Ці втрати можуть зрости, якщо заборони або публічний осуд (російського вторгнення в Україну, – ред.) посиляться", – зазначають у МЕА.

Росія щодня експортує від 7 до 8 мільйонів барелів нафти та продуктів.

В цілому МЕА знизило свій прогноз світового попиту на нафту на другий-четвертий квартали 2022 року на 1,3 млн барелів на добу. На увесь рік компанія знизила свій прогноз зростання на 950 тис. барелів на добу до 2,1 мільйона барелів на добу – до близько 99,7 мільйона барелів на добу.

Водночас МЕА прогнозує дефіцит пропозиції нафти у другому кварталі в об’ємі 700 тис. барелів на добу. Агентство вказує, що провідні виробники ОПЕК+ Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати не поспішають нарощувати видобуток, а зростання виробництва у США, Канаді та інших країнах зможе покрити нестачу сировини.

Як повідомлялося, після воєнного вторгнення в Україну аукціони російських компаній з продажу нафти вже декілька разів закінчувались безрезультатно через відсутність покупців, які відмовляються купувати російську нафту як через геополітичні, так і через іміджеві ризики.

Крім того, до осені нинішнього року Німеччина має повністю відмовитися від вугілля з РФ, і до кінця року – стати майже незалежною від російської нафти.

Раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Водночас країни Євросоюзу оголосили про намір поетапно скорочувати залежність від російської нафти та газу шляхом диверсифікації постачання та поступової відмови від використання викопних енергоресурсів.