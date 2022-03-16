Перша американська фармацевтична компанія обмежить постачання ліків у Росію

Американський фармацевтичний Eli Lilly and Co. через російське воєнне вторгнення в Україну припинить постачання до Росії ліків, які не є життєво необхідними.

Водночас компанія повідомила, що продовжуватиме постачати медикаменти для лікування та профілактики небезпечних для життя захворювань, таких як рак та діабет, інформує Інтерфакс-Україна.

Компанія також призупинить всі інвестиції, рекламну діяльність та нові клінічні випробування у Росії.

Весь прибуток від продажів у РФ життєво необхідних лікарських препаратів, включаючи інсулін та ліки для лікування ракових захворювань, компанія обіцяє спрямувати на гуманітарну допомогу.

Eli Lilly стала першою великою американською фармкомпанією, яка відкрито оголосила про плани обмежити експорт своєї продукції у зв'язку з ситуацією в Україні, зазначає газета Financial Times.

Видання вказує, що запроваджені проти РФ санкції не поширюються експорту лікарських засобів і компонентів, необхідні їх виробництва, і навіть медичного устаткування.

Як повідомлялося, раніше інший американський фармацевтичний гігант Pfizer Inc. заявив, що продовжить постачати ліки на російський ринок. Водночас компанія пообіцяла, щопризупинить всі заплановані інвестиції в Росії та спрямує всі доходи від продажу своєї продукції в цій країні на гуманітарну підтримку народу України.