Заявки на отримання по 6500 гривень "єПідтримки" подали уже 2,7 мільйона українців

Українці надіслали 2,7 млн заявок на отримання грошової допомоги "єПідтримка" для працівників та ФОПів з областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів в ефірі телеканалу "Рада".

"На сьогодні уже 2,7 млн українців подали заявку на отримання 6,5 тис. грн. Усі отримають ці гроші, програма працює і далі. Міністерство економіки працює над новими подібними програмами", – сказав він.

У Мінцифри нагадали, що отримати допомогу зможуть мешканці Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Дніпропетровської, Київської областей та м. Київ.

Допомогу можуть отримати всі офіційно працевлаштовані особи, які сплачують ЄСВ, та ФОПи, які склали звіт за 2021 рік і втратили роботу через бойові дії.

Зазначимо, що подається заявка через застосунок "Дія", обмежень щодо використання коштів немає.