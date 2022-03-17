Один з найбільших світових виробників мікропроцесорів припинив постачання продукції в Росію

Один з найбільших світових виробників мікропроцесорів – американська Qualcomm – заявила про припинення постачання своєї продукції російським компаніям відповідно до санкцій, запроваджених США після вторгнення Москви в Україну.

Про це її старший віце-президент Нейт Тіббітс заявив у відповідь на заклик віце-прем’єр-міністра України Михайла Федорова припинити роботу в РФ, оприлюднений в мережі Twitter.

У своєму дописі Федоров вказав, що продукти Qualcomm все ще доступні в Росії, і це "ненавмисно дає можливість цій країні вбивати тисячі українців".

У своїй відповіді Тіббітс сказав: "Це невірно. Qualcomm закликав до мирного вирішення агресії в Україні. Ми зробили пожертви організаціям, які допомагають українцям, на додачу до внесків співробітників. Ми дотримуємося санкцій та законів США і не продаємо продукцію російським компаніям".

Подякувавши за цей крок, Федоров згодом запропонував Qualcomm надати свої супутникові телефони для українських рятувальників, якщо компанія захоче допомогти Україні.