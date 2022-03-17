"Укрзалізниця" відсьогодні в експериментальному режимі запускає поїзд Чернівці-Львів

Регіональний поїзд сполученням Чернівці – Львів з метою вивчення попиту на перевезення по даному напрямку починає курсувати з 17 березня 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Із метою вивчення пасажиропотоку у сполученні Чернівці – Львів – Чернівці відновлюється рух регіонального поїзда №702/701, що курсуватиме за цим маршрутом зі зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів", – сказано в повідомленні.

Починаючи з 17 березня поїзд № 702/701 вирушатиме зі Львова о 18:10, Ходорів 19:07-19:10, Івано-Франківськ 20:11-20:14, Коломия 21:00-21:02, Снятин 21:30-21:32, прибуватиме в Чернівці о 22:14;

З 18 березня поїзд №702/701 вирушатиме з Чернівців о 06:04, Снятин 06:40-06:42, Коломия 07:08-07:11, Івано-Франківськ 07:57-08:00, Ходорів 08:57-08:58, прибуватиме до Львова о 09:53.

"Звертаємо увагу пасажирів, що регіональний поїзд у вказаному сполученні курсуватиме в експериментальному режимі. Просимо уважно стежити за повідомленнями щодо можливих змін у розкладі його руху на офіційних інформаційних ресурсах "Укрзалізниці" та безпосередньо на вокзалах" – одали в компанії.