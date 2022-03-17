Російське вторгнення в Україну вдарить по економіці Єгипту, – Fitch

Владі Єгипту, ймовірно, доведеться домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму підтримки економіки щоб упоратися з негативними наслідками воєнного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у аналітичному огляді міжнародного рейтингового агентства Fitch, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Єгипет страждатиме від скорочення потоку туристів, підвищення цін на продукти харчування та збільшення фінансових проблем внаслідок вторгнення Росії в Україну. Кризу посилює вразливість Єгипту до відтоку інвестицій нерезидентів з локального ринку облігацій у національній валюті", – зазначають аналітики Fitch.

Вони вказують, що туристи з Росії та України становлять приблизно третину туристичного потоку в Єгипті, тому війна уповільнить відновлення цього сектора, який у другому півріччі 2021 року приніс економіці цієї африканської країни понад $6 млрд.

Водночас Єгипет залежить від імпорту пшениці з України та Росії. На ці дві країни припадає майже увесь імпорт пшениці Єгиптом і замінити ці обсягів буде досить дорого і непросто, зауважують аналітики агентства. За оцінками Fitch, минулого року Єгипет імпортував пшеницю на суму $2,7 млрд.

Аналітики Fitch вважають, що у цій ситуації Єгипет може підтримати зовнішню позицію за рахунок підвищення процентних ставок та зниження валютного курсу, країна також може звернутися за допомогою до МВФ.

"Наразі ми вважаємо, що нова програма МВФ цілком ймовірна, і очікуємо, що єгипетський ЦБ підніме базову ставку на засіданні 24 березня", – йдеться в огляді. Підвищення ставки, якщо воно станеться, стане першим для країни з 2017 року.

Водночас підвищення ставок разом із зростанням цін на продукти харчування "може ускладнити спроби скорочення дефіциту бюджету країни", йдеться у огляді.