Тарифи на електроенергію для населення під час війни не підвищуватимуть, хоча проблеми є, – Галущенко

Україна не планує підвищувати тарифи на електроенергію для населення під час розв'язаної Росією війни, хоча падіння розрахунків позначилося на діючій моделі функціонування спеціальних обов’язків (ПСО) на цьому ринку.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – запевнив Галущенко.

Він зазначив, що схиляється до збереження діючої моделі спецзобов'язань з постачання електроенергії населенню, хоча падіння рівня розрахунків за спожиту енергію, у тому числі і з боку побутових споживачів, позначилося на генерації ПАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергатом", що забезпечують ПСО і як наслідок – нижчі за ринкові ціни на електроенергію для населення.

"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, за словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку елеткроенергії з початку війни впав на 30%.

Нагадаємо, чинна модель фінансового ПСО розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року.

Відповідно до цієї моделі, "Енергоатом" та "Укгідроенерго" отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУУ) тарифи для населення. У рамках впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%. Для решти діє раніше встановлений тариф у 1,68 грн за кВт-год.