ЄС виділить 420 мільйонів євро на допомогу переселенцям з України

Рада постійних представників країн ЄС на рівні послів надали Раді ЄС повноваження, які дозволять виділити допомогу для прийому українських біженців в Європі на загальну суму щонайменше 420 млн євро.

Відповідне рішення посли європейських країн ухвалили напередодні увечері, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Рішення передбачає, що Рада ЄС запропонує зміни до фондів внутрішніх справ на 2014-2020 роки та фондів на притулок, міграцію та інтеграцію на 2021-2027 роки. Ці зміни розглядатимуться за прискореною процедурою і дозволять виділити додаткові ресурси європейським країнам, які приймають людей, що рятуються від війни в Україні.

Зокрема, планується продовжити на один рік виконавчий період бюджету на внутрішні справи періоду 2014-2020 років та розблокувати невитрачені кошти на загальну суму 420 млн євро, що дозволить країнам-членам ЄС терміново використати цю суму для потреб, пов’язаних із потоком українських біженців.

Також планується надати можливість для країн-членів, державних установ та приватних донорів робити додаткові фінансові внески в рамках фондів, розрахованих на період 2021-2027 років.

За попередніми оцінками, на територію ЄС вже прибули більше 3 млн біженців з України.

Європейський Союз активував 4-го березня так звану Директиву із тимчасового захисту, яка надає людям, що рятуються від російського вторгнення, дозвіл на проживання на території країн ЄС, на соціальне та житлове забезпечення, працевлаштування. Ці правила діятимуть рік із можливістю їх продовження ще на два наступні роки.