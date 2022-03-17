Індія веде переговори з Росією про закупівлю нафти

Індія вивчає можливість збільшення імпорту російської нафти на тлі санкцій, запроваджених західними країнами після вторгнення в Україну.

Про це міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив у парламенті країни у вівторок, повідомляє Голос Америки.

"Я мав діалог на відповідних рівнях Російської Федерації. Зараз ведуться обговорення", – сказав міністр.

Пурі заявив, що уряд розглядає такі питання, як наявність та оплата нафти.

За даними видання Times of India, Індія близька до завершення угоди про купівлю 3,5 млн барелів російської нафти зі "значними знижками".

Минулої п’ятниці віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявив, що російський експорт нафти та нафтопродуктів до Індії наблизився до $1 млрд, наголосивши, що існують "явні можливості для збільшення цієї цифри".

Під час телефонної розмови з міністром нафти Індії Новак також зазначав, що Москва "зацікавлена в подальшому залученні індійських інвестицій до російського нафтогазового сектору і розширення мережі збуту російських компаній в Індії".

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Відповідаючи на питання про можливість того, що Індія може прийняти пропозицію Росії щодо придбання нафти зі знижкою, речниця Білого дому Джен Псакі визнала, що це не буде порушенням американських санкцій.

"Але також подумайте про те, як ви хочете бути згаданими у підручниках з історії, які пишуться зараз. А підтримка російського керівництва – це підтримка вторгнення, яке, очевидно, має руйнівний вплив", – додала вона.

Як повідомлялося, раніше США та Велика Британія заборонили імпорт російської нафти, однак Європейський Союз хоч і запровадив санкції проти деяких російських компаній, купувати російську нафту не заборонив.

Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі – понад 80% її потреб залежать від нафти з-за кордону. Основну частину нафти країна імпортує з Близького Сходу та США, російська нафта становить лише близько 3% індійського імпорту.

Всупереч тиску з боку США та інших західних союзників, Індія утрималася від голосування проти Москви в ООН. Аналітики пов'язують позицію країни з її залежністю від зброї з Росії. Водночас Індія закликала до припинення насильства та дипломатичного вирішення війни в Україні.