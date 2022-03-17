На тлі війни в Україні Німеччина виділить 100 мільярдів євро на модернізацію власної армії

Уряд Німеччини у середу, 16 березня, схвалив законопроєкт, який передбачає створення спеціального фонду на 100 мільярдів євро для модернізацію бундесверу, а також затвердив відповідні поправки до держбюджету.

Як відзначає Deutsche Welle, таке рішення стало реакцією німецької влади на російське вторгнення в Україну.

Створення спеціального фонду має допомогти Німеччині досягти мети, про яку вже давно домовилися країни НАТО – щорічно виділяти на військові потреби не менше 2% ВВП. Минулого року оборонний бюджет ФРН становив 47 млрд євро, що, за даними НАТО, відповідає приблизно 1,5% ВВП країни. Починаючи з нинішнього року уряд планує витрачати на оборону не менше 50 млрд євро на рік.

Окрім цього, за кошти спецфонду фінансуватимуться великі багаторічні проекти, як, наприклад, оснащення бундесверу американськими винищувачами-бомбардувальниками F35, а також участь Німеччини у програмі НАТО з ядерного стримування.

Уряд ФРН прагне закріпити спецфонд потреби бундесверу в конституції. Однак для цього правляча коаліція потребує підтримки опозиційного блоку консервативних партій ХДС/ХСС, оскільки за законопроект мають проголосувати не менше двох третин бундестагу та бундесрату.