"Оператор ринку" закликав європейські компанії купувати електроенергію в Україні
Про це заявив в.о генерального директора АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва, повідомляє пресслужба компанії.
"Український ринок електроенергії, який з 2019 року працює за європейськими правилами, є профіцитним. У нас найнижчі ціни на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку серед операторів ринку країн ЄС. Підтримайте нас, українців. Приходьте торгувати кіловатами на майданчик "Оператора ринку", – наголосив Гавва.
Він запевнив, що "Оператор ринку" працює за європейськими стандартами, що підтверджено міжнародним сертифікатом якості ISO 9001:2015.
"Програмний комплекс, за допомогою якого проводять торги електроенергію на РДН і ВДР, добре відомий європейським компаніям. Він такий же як в словацького оператора ринку – OKTE. Наша головна конкурентна перевага – 100% розрахунки, в тому числі й у вихідні дні. Приходьте, купуйте і пропонуйте своїм споживачам в Європі нижчі ціни", – додав Гавва.
За даними за сайті "Оператора ринку", за результатами лютого індекси цін базового навантаження в об’єднаній енергосистемі України (ОЕС) на ринку на добу наперед (РДН) були нижчими за відповідні показники сусідніх країн на 48%-68,5%, а у торговій зоні "Бурштинського острова" – на 33,6%-59,8%.
Як повідомлялося, з 16 березня у тестовому режимі розпочалася синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E). У зв’язку з російським вторгненням приєднання української енергосистеми до ENTSO-E відбулося достроково, раніше його планувалося провести з 2023 року.