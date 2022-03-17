США видали додаткові ліцензії на експорт газу в Європу

США на тлі рішення країн Європи поступово відмовитися від постачання російського газу через війну в Україні збільшать експорт зрідженого природного газу (ЗПГ, LNG) в ЄС.

З цією метою Міністерство енергетики США 16 березня видало два нових довгострокових дозволи на експорт додаткових обсягів ЗПГ із терміналів на узбережжі Мексиканської затоки, повідомляє Deutsche Welle.

Дозволи видані компанії Cheniere Energy, яка зможе додатково експортувати 20,4 млн кубометрів газу на добу з терміналів Sabine Pass у Луїзіані та Corpus Christi у Техасі до країн, що не мають угод про вільну торгівлю зі США, включаючи всі європейські.

Раніше з цих терміналів дозволялося експортувати газ лише в країни з угодами про вільну торгівлю, включаючи Канаду, Мексику, Австралію та низку країн Азії, Близького Сходу, Центральної та Південної Америки.

"Американський ЗПГ залишається важливим компонентом глобальної енергетичної безпеки, і міністерство енергетики, як і раніше, віддане пошуку шляхів, покликаних допомогти нашим союзникам і торговим партнерам у постачанні необхідних їм енергоносіїв", – прокоментували рішення у Міністерстві енергетики США.

У повідомленні міністерства наголошується, що США нині є головним експортером ЗПГ, і експорт американського зрідженого газу до кінця року має зрости ще на 20% завдяки запуску нових потужностей. За даними Міненерго США, у січні американський зріджений газ становив більше половини всього європейського імпорту ЗПГ.