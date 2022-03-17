Nestle відмовилась призупинити роботу в Росії, – Шмигаль

Швейцарська корпорація Nestle не планує змінювати свої плани через російське воєнне вторгнення в Україну і продовжить працювати в Росії.

Про це премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Twitter за підсумками переговорів з керівником корпорації.

"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста – це фінансування вбивств беззахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення", – написав Шмигаль.

Поговорив з CEO @Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

Як повідомлялося, раніше Nestle оголосила, що припинить постачати в Росію декілька найменувань своєї продукції, які вона не вважає товарами першої необхідності, проте російські підприємства компанії продовжать працювати.

Як приклад продукції, ввезення якої в РФ буде припинено, у компанії навели каву Nespresso і воду S.Pellegrino. Яку частку ці товари займали в об’ємі продажів Nestle в Росії, не уточнюється.

Крім того, Nestle заявила, що призупинила експорт своєї продукції із Росії в інші країни, за винятком країн СНД. Раніше Nestle відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. При цьому сім заводів компанії в РФ продовжують роботу.

Нагадаємо, що Nestle також має значні активи в Україні – швейцарській корпорації належить кондитерська фабрика "Світоч", ПрАТ "Волиньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ТОВ "Техноком" (ТМ "Мівіна").

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