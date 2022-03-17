Компанія Xerox припинила експорт продукції в Росію
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Американська корпорація Xerox, один з найбільших виробників копіювальних апаратів, призупинила постачання своєї продукції в РФ.
Про це головний фінансовий директор компанії Ксав'є Хейсс повідомив виданню Market Watch, інформує Укрінформ.
"Нічого не йде в країну (РФ, – ред.)", – заявив голова компанії, відповідаючи на запитання про постачання продукції на російський ринок.
Хейсс також додав, що компанія моніторить ситуацію в РФ, а також контролює, аби її діяльність не суперечила існуючим санкціям.