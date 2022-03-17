Кабмін розширив зону відповідальності урядового уповноваженого з інвестицій

Кабінет міністрів розширив функціонал урядового уповноваженого з інвестицій.

Відповідне рішення передбачене постановою уряду №288 від 16 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, назва цієї посади тапер звучить наступним чином: "урядовий уповноважений з інвестицій, залучення фінансової допомоги в умовах воєнного стану, формуванню фонду відновлення та трансформації економіки, фонду підтримки малого та середнього бізнесу, фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, фонду обслуговування та погашення державного боргу, фонду підтримки армії, гуманітарного фонду".

Як повідомлялося, на початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про створення чотирьох спеціальних фондів, кошти з яких планують спрямувати на відновлення України, – Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, Фонду оновлення та трансформації економіки, Фонду обслуговування та погашення боргу, а також Фонду підтримки постраждалого бізнесу.