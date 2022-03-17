Гетманцев пропонує конфіскувати майно підприємств за необґрунтоване підвищення цін

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує уряду розглянути можливість конфіскації майна підприємств через необґрунтоване підвищення цін на свої товари та послуги.

Про це Гетманцев повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Щодо інформації про істотне (кратне) економічно не мотивоване підвищення цін на послуги з проживання, транспортування та деякі товари окремими ділками в різних регіонах України, що намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян. Вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення засобів такої діяльності на користь Української Армії відповідно до законів військового часу", – заявив депутат.

"Це точно не бізнес. Це мародерство. Прошу уряд та військове керівництво розглянути таку можливість та вжити відповідних заходів", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, Кабмін на період дії воєнного стану доручив обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль над встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, серед яких, зокрема, борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна.

У цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло, сметана, яйця курячі, олія соняшникова та цукор кристалічний. Крім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряків, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних та антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпалива та скрапленого газу.