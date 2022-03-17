Окупанти розбомбили комбінат "Азовсталь" в Маріуполі, – заступник мера

Металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі зазнав критичних пошкоджень внаслідок бомбардувань російською авіацією.

Про це заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив в інтерв'ю "Forbes Україна".

"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити все це вже не можна. "Азовсталь" розбомблена. Повністю. Дуже багато авіанальотів припало на "Азовсталь", – розповів чиновник.

Водночас один із співробітників "Азовсталі", який зміг евакуюватися з Маріуполя, підтвердив , що протягом декількох днів окупанти здійснювали авіанальоти на комбінат, повідомляє НВ Бізнес.

Співрозмовник видання на умовах анонімності розповів, що особисто бачив, як літаки скидали бомби на цехи підприємства. Але він не може оцінити, які саме об'єкти постраждали, оскільки був на значній відстані від них.

У групі "Метінвест", до складу якої входить "Азовсталь", нагадали, що ще 24 лютого оголосили про переведення частини обладнання "ММК ім. Ілліча" та "Азовсталі" у режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.

"Завдяки цьому настання техногенної катастрофи в Маріуполі в результаті військових дій виключено. Консервація потужностей виконана в тому числі для того, щоб їхню роботу можна було відновити навіть у разі можливих пошкоджень. Наразі стабільних каналів зв’язку з містом не існує, тому оцінити рівень працездатності інфраструктури підприємств Групи ми зможемо лише після закінчення гострої фази бойових дій", – прокоментували у "Метінвесті".