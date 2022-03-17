Окупанти не зможуть перенаправити електроенергію із Запорізької АЕС в Крим, – голова "Укренерго"

Російські окупанти не зможуть забезпечити постачання електроенергії з захопленої Запорізької АЕС до Криму через відсутність мережевої інфраструктури.

Про це на пресконференції заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Приєднання чогось до Криму, наприклад Запорізької АЕС, – це технічно історія з розряду запуску космічних кораблів у космос за допомогою катапульти. Немає такої лінії, яка називається ЗАЕС-Крим або ЗАЕС-Джанкой. Крим із ЗАЕС безпосередньо не пов'язані мережевою інфраструктурою. Видати щось у Крим із ЗАЕС і до синхронізації було технічно неможливо, а після неї тим паче технічно неможливо", – сказав Кудрицький.

"Якщо якісь "талановиті" кулібіни з Росії про це думають, якщо такі плани є, то вони абсолютно неможливі", – наголосив голова "Укренерго".

Кудрицький також повідомив, що наразі видача Запорізькою АЕС 1,5 ГВт потужності здійснюється за двома ЛЕП, і "Укренерго" має намір виконати ремонтні роботи на одній із пошкоджених ліній для збільшення видачі станцією до 2 ГВт.

"Звісно, ту мережеву інфраструктуру, яка об'єднує ЗАЕС з енергосистемою, пошкоджено. Ми плануємо розпочати відновлювальні роботи найближчим часом у тих місцях, де це дозволятиме обстановка та де, мінімум, буде забезпечено відсутність бойових дій", – сказав голова НЕК.

У свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко знову наголосив, що російські війська мають піти з території ЗАЕС і припинити "ядерний тероризм", за який країні-агресору в майбутньому доведеться відповідати перед Україною та світовою спільнотою.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль Чорнобильською зоною та об'єктами ЧАЕС. В ніч на 4 березня майданчик Запорізької АЕС обстріляли і захопили окупанти, на території станції виникла пожежа. Периметр ЗАЕС досі контролюють російські війська. Наразі внаслідок бойових дій відключено 3 з 5 ліній електропередач на ЗАЕС.

За даними Міненерго, участь у рейдерському захопленні найбільшої у Європі Запорізької атомної станції бере російський державний холдинг "Росатом", який об'єднує кілька сотень підприємств атомної галузі країни-агресора.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.