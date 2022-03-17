"Приватбанк" скасував комісію при оплаті товарів в інтернеті через сервіс Liqpay

Державний "Приватбанк" до кінця березня скасував для всіх інтернет магазинів та клієнтів e-commerce комісії за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс Liqpay.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Це дозволить стимулювати відновлення інтернет торгівлі та малого бізнесу та зробить більш безпечними покупки необхідних товарів для мільйонів українців", – зазначається у повідомленні.

Банк також закликає український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками.

"Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, купівля яких в звичайних магазинах та оплата готівкою є додатковим фактором небезпеки", – йдеться у повідомленні банку.

Нагадаємо, Liqpay є провідним українським сервісом для здійснення інтернет-платежів. Комісія за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс становила 2,2% від суми операції.