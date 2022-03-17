В Україні сформовано запасів пщениці на два роки, – Лещенко

Ситуація із забезпеченням продовольством в Україні залишається контрольованою.

Про це заявив міністр аграрної політики продовольства України Роман Лещенко під час брифінгу, передає Укрінформ.

"З точки зору забезпечення продовольством Українни у нас ситуація повністю контрольована", – сказав Лещенко.

За словами Лещенка, наразі в Україні сформований достатній запас продовольства: запаси пшениці – на два роки, запаси олії – на п'ять років, запаси кукурудзи на – на півтора роки.

Очільник Мінагрополітики зауважив, що українські торговельні мережі також забезпечені харчовими продуктами соціального значення у тих регіонах, де можливо здійснювати поставки.

Раніше повідомлялося, що Україна розширила перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки, на п'ять позицій: ліцензуванню відтепер підлягає експорт пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії.