Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з "Роскосмосом" за програмою дослідження Марса

Правляча рада Європейського космічного агентства (ESA) визнала неможливим продовження співпраці з держкорпорацією "Роскосмос" за місією ExoMars з досліджень на поверхні Марса.

Про це йдеться в заяві агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Правляча рада ESA, чия зустріч пройшла в Парижі 16-17 березня, оцінила ситуацію з ExoMars, що склалася через російську військову агресію в Україні, й одноголосно вирішила, що нині неможливо продовжувати діючу співпрацю з "Роскосмосом" щодо місії марсоходу в рамках ExoMars і наділила генерального директора ESA повноваженнями ухвалити необхідні рішення, щоб призупинити співпрацю", – сказано в заяві.

Також рада уповноважила голову агентства Йозефа Ашбахера провести промислове дослідження для визначення варіантів здійснення місії марсоходу в рамках програми.