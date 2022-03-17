Франція виділить Україні 300 мільйонів євро найближчими днями, – МЗС

Франція готова виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 300 мільйонів євро найближчими днями.

Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу французького МЗС.

"Міністр підтвердив виділення найближчими днями пакету фінансової допомоги на 300 млн євро відповідно до зобов'язань президента республіки (Емманюеля Макрона), даних президенту (Володимиру) Зеленському", – йдеться у повідомленні французького МЗС.

У міністерстві також наголосили, що Ле Дріан та Кулеба провели докладне обговорення підтримки, яку Україна надає Франції спільно з її партнерами в контексті військової агресії РФ проти України.

Очільник МЗС Франції запевнив свого співрозмовника в тому, що французька сторона продовжить свої зусилля на рівні Євросоюзу щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Як повідомлялося, на початку лютого в Офісі президента за підсумками переговорів Макрона та Зеленського заявляли, що Французька Республіка надасть Україні кредит на 200 млн євро, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро на закупівлю французької техніки.

Крім того, на початку березня влада Франції ухвалила рішення виділити Україні та сусіднім державам 100 мільйонів євро допомоги.