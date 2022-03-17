Нацбанк закликав китайські платіжні системи припинити роботу в Росії

Національний банк України (НБУ) звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ.

Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, НБУ закликає припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay та UnionPay International як на території РФ, так і випущених російськими банками за її межами.

"Ми дуже цінуємо співпрацю з UnionPay International та сподіваємося на її плідне продовження. Водночас, зважаючи на безпрецедентний за своєю жорстокістю та нехтуванням фундаментальними людськими цінностями напад Росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в РФ", – наголосив Шевченко.

Він нагадав, що низка міжнародних платіжних систем, таких як Visa, Mastercard, American Express, JCB та PayPal, уже висловили свою принципову позицію на підтримку Україні та публічно оголосили про припинення співпраці з банками в РФ

Як повідомлялося, китайська платіжна система UnionPay працює в Україні з 2018 року.

UnionPay International надає можливість використовувати карти для оплати товарів, послуг та зняття готівки у 179 країнах світу. Картки UnionPay емітується у більш ніж 61 країнах. UnionPay International.