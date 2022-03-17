Рада Європи припиняє всі відносини з білоруською владою

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення призупинити всі відносини з Білоруссю через активну участь країни у війні Російської Федерації проти України. У своєму рішенні Комітет міністрів призупиняє право Білорусі брати участь у всіх засіданнях і заходах Організації.

Про це йдеться в повідомленні Ради.

Це також стосується участі Білорусі в часткових угодах Ради Європи, включаючи Венеціанську комісію, але без шкоди для прав Білорусі як договірної сторони міжнародних конвенцій.

Комітет також вирішив припинити будь-яке технічне співробітництво з Білоруссю.

Проте Комітет міністрів вирішив підтримувати та зміцнювати відносини з білоруським громадянським суспільством та опозицією в еміграції. Незабаром у цьому відношенні будуть ініціативи.

Раніше повідомлялося, що Росію виключили з Ради Європи.