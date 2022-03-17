Французька Schneider Electric обмежила постачання обладнання в Росію та Білорусь

Французька Schneider Electric з 24 лютого через військове вторгнення Росії в Україну призупинила нові інвестиції та поставки в рамках нових проектів до РФ та Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому зазначається, що компанія дотримується всіх санкцій, запроваджених у юрисдикціях, у яких вона веде роботу.

Як повідомляється, Schneider Electric підтримує своїх українських співробітників, забезпечуючи їхню фінансову безпеку та надаючи тимчасове житло їхнім сім'ям. Крім того, Фонд Schneider Electric підтримав свого партнера з НУО SOS Attitude у створенні табору біженців у Молдові.

Schneider Electric є одним зі світових лідерів у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації.

Оборот компанії у 2021 році, згідно з інформацією на її сайті, склав 28,9 млрд євро, чистий прибуток – 3,2 млрд євро, загальна кількість співробітників – понад 128 тис., а кількість країн, де представлена ​​компанія – 115.

В Україні компанія має 100% доньку "Шнайдер Електрик Україна" (Київ), оборот якої за дев'ять місяців 2021 року склав 1,22 млрд грн, чистий прибуток – 187,4 млн грн, а чисельність працівників оцінювалася приблизно в 120 осіб.

Також зазначається, що Schneider Electric уже вклала понад $1 млрд у російські виробничі потужності.

Більше 60% продукції, що поставляється Schneider Electric російським клієнтам, виробляється в Росії на 5 власних заводах компанії.