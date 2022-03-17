"Укрзалізниця" почала створення стратегічного запасу продовольства, – Шмигаль

"Укрзалізниця" з сьогоднішнього дня починає створення стратегічного запасу продуктів харчування по всій Україні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Відсьогодні ("Укрзалізниця", – ред.) починає виконувати ще одну важливу функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні. Мова йде як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах", – заявив Шмигаль.

За його словами, планується створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом населення у зоні проведення бойових дій.

Шмигаль уточнив, що кошти на закупівлю продуктів виділятиме держава.

"Укрзалізниця" матиме стабільну фінансову підтримку з боку держави. Цього місяця уряд додатково виділив держпідприємству 18 млрд гривень. "Укрзалізниця" вже має розширений функціонал щодо координації, збору, обробки та здійснення перевезень гуманітарної допомоги, забезпечення безкоштовної евакуації громадян та перевезення майна", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, минулого тижня Шмигаль заявляв про плани Держава викупити зерно та інші запаси продовольства в обсягах річного споживання за кошти державного бюджету.