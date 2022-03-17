Найбільший у світі ювелірний рітейлер припинив співпрацю з Росією

Найбільший у світі роздрібний продавець ювелірних виробів з діамантами Signet Jewelers припинив співпрацю з російськими компаніями.

Про це йдеться у фінзвіті компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Signet припинив ділову взаємодію з російськими компаніями з початку вторгнення (Росії в Україну – ред.) та залишається єдиною з усіма в світі, хто закликає до миру", – заявили в Signet Jewelers.

Зазначається, що Фонд Signet Love Inspires вже пожертвував $1 млн на гуманітарну допомогу Червоному Хресту в Україні через свою глобальну мережу.

Червоний Хрест активно працює на місцях в регіоні, надаючи необхідну допомогу біженцям Україні. Завдяки цій пожертві компанія, зокрема, допоможе забезпечити біженців їжею, медикаментами, житлом.

Раніше повідомляється, що американська компанія Brown-Forman, один з найбільших виробників алкогольних напоїв у світі, припиняє роботу в Росії через вторгнення в Україну.