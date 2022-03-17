Через російські обстріли у Харкові горить найбільший в Європі ринок "Барабашово"

На ринку "Барабашово" у Харкові внаслідок обстрілу міста російськими окупантами сталася пожежа, вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки.

Як повідомляє Суспільне, пожежа охопила торговельні ряди, поруч з місцем пожежі можна помітити снаряди від системи залпового вогню "Град", а над самим Харковом здійнявся чорний дим.

В Головному управлінні ДСНС у Харківській області уточнили, що про пожежу на ринку внаслідок обстрілів службі порятунку повідомили близько о 14:00. Для її ліквідації на місце події виїхали 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 пожежників, яка намагались завадити полум'ю поширитись на житловий сектор та інші суміжні об'єкти.

Однак під час гасіння пожежі о 14:40 ворог окупанти здійснили повторний обстріл, під час якого отримали численні осколкові поранення 2 рятувальників, один з яких загинув. Через обстріли пожежники певний час не могли відновити роботую

"Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі), сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні.