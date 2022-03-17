На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилося 86 мільйонів

Станом на 17 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 86 млн грн. Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 11,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26 лютого – 450 млн грн.; 6 березня – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28 лютого – 150 млн грн; 6 березня – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 8 402,3 млн грн (28 лютого – 182,3 млн грн; 14 березня – 154 млн грн).

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 3,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та ще багатьох країн світу).

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Станом на 17 березня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 282,4 млн грн. Саме таку суму загалом було перераховано на рахунок з дня його відкриття (1 березня 2022 року).

Зокрема, майже 143 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти). Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національний банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.