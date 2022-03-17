Італійська Pirelli призупинить виробництво автомобільних шин в Росії

Італійський виробник автомобільних шин Pirelli вирішив припинити інвестиції в Росію та призупинити роботу двох своїх заводів у цій країні.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії за підсумками засідання ради директорів.

"Інвестиції в Росії зупинені, за винятком тих, які пов'язані з безпекою. Діяльність заводів поступово обмежуватиметься фінансуванням заробітної плати та обслуговування працівників", – сказано у повідомленні.

Pirelli&C – італійська компанія, п'ятий у світі виробник автомобільних шин, має 24 заводи у 12 країнах світу, в тому числі 2 – в Росії, де працює 2500 робітників.

Як повідомлялося, раніше один з найбільших світових виробників автомобільних шин – французька Michelin Group – оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.

Раніше японська група Bridgestone вже призупинила експорт своєї продукції до Росії, а також роботу свого заводу в Ульяновську, який був відкритий у 2017 році.

Німецький концерн Continental також призупинив виробництво шин на території Росії.