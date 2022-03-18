Під час воєнного стану бізнес зможе отримати кредит під 0%, – Зеленський

Під час воєнного стану підприємці зможуть отримати кредит у межах програми "5-7-9%" під 0%. Також кількість дозволів для бізнесу скоротять з 600 до 20.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення ввечері 17 березня.

"Наш уряд уже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%" – створюємо нову можливість. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану плюс 1 місяць після війни", – зазначив він.

За словами глави держави, після того діятиме мінімальна ставка – 5%. Загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн.

Крім того, Кабінет міністрів має підтримати масштабне скорочення регуляцій.

"Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш", – наголосив Зеленський.

Раніше, президент Володимир Зеленський оголосив про перші два кроки податкової реформи під час війни