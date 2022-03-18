Мінекономіки знизило максимальні ціни на бензин та дизпаливо на 8-10 гривень за літр (оновлено)

Міністерство економіки 18 березня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 28,87 грн/л і дизпалива – 32,05 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, таким чином, з урахуванням торгових націнок, тепер "звичайне" дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр), а бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр), ніж мало би коштувати за старими правилами.

Водночас, порівняно з попередніми максимальними цінамии, встановленими Мінекономіки, вартість дизпалива і бензину на АЗС має знизитися на 8-10 грн за літр.

"Це відбулося завдяки вчасно ухваленим рішенням урядом та парламентом. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії військового стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

Зазначимо, одночасно з набуттям чинності цим законом Кабмін змінив формулу розрахунку максимально дозволеної ціни на паливо вроздріб. До неї внесено додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачань із Білорусі й Росії на країни Євросоюзу. Якщо раніше логістичні й інші витрати під час розрахунку становили $27/тонна, то тепер витрати на логістику збільшено до $50 за тонну. Також запроваджено інші витрати, передбачені у зовнішньоекономічному договорі, на суму $150/тонна.