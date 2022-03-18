Велика Британія призупинила обмін податковою інформацією з Росією і Білоруссю

Велика Британія призупиняє обмін податковою інформацією з Росією та Білоруссю у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Відповідна заява була оприлюднили 17 березня, повідомляє Міністерство фінансів України.

"Велика Британія заморожує податкову співпрацю з Росією та Білоруссю, призупиняючи будь-який обмін з ними податковою інформацією", – процитувало відомство фінансову секретарку Казначейства Люсі Фрейзер у письмовій заяві до Парламенту.

Призупинення обміну податковою інформацією гарантує, що Велика Британія не надаватиме Росії та Білорусі інформацію, яка може призвести до збільшення податкових пільг або прибутку для них.

Зазначається, що такий крок не призведе до суттєвого впливу на здатність Британії вирішувати проблеми несплати податків.

У Мінфіні нагадали, що країни з усього світу підписали одна з одною двосторонні угоди, які дозволяють їхнім національним податковим органам запитувати інформацію від інших партнерів, щоб боротися з ухиленням від сплати податків.