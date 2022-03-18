Американська кіностудія Paramount призупиняє роботу в Росії

Американська кіностудія Paramount призупиняє діяльність в РФ та жертвує $1 млн на гуманітарну допомогу.

Про це пише Variety з посиланням на лист президента і гендиректора Paramount Боба Бакіша до співробітників, передає Економічна правда.

"Я уважно стежу за нищівним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарна криза, що виникла в результаті, і її наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та самій Росії є жахливим свідченням", – заявив він.

Студія зупиняє постачання контенту Paramount Global до Росії. Так, припинено прокат фільмів "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2".

Також видавець Simon & Schuster призупинив продаж та ліцензування прав на переклад російським видавцям, а Paramount Consumer Products більше не підтримує нові ліцензійні угоди з РФ.

"Оскільки ми призупиняємо нашу діяльність, ми продовжимо фінансово підтримувати нашу віддану команду в Москві", – додав Бакіш.