Бюро економічної безпеки зайнялося боротьбою із завищенням цін
Про це повідомляє пресслужба БЕБ у Telegram.
Зазначаэться, що наразі отримано близько 700 повідомлень громадян щодо таких порушень, майже 400 з них вже опрацьовано.
Найбільше скарг надійшло із Львівської області – 177 повідомлень, Києва та Київської області – 70, Дніпропетровської – 68, Закарпатської – 54, Вінницької областей – 45.
Переважна більшість повідомлень стосується завищення цін на оренду житла, харчі, товари першої необхідності, а також на пальне.
"БЕБ відпрацьовує та встановлює причини підвищення цін по ланцюгу від роздрібного продавця до гуртового. У більшості регіонів досягнуто позитивних зрушень для відновлення економічних прав громадян, зокрема, зменшення цін на продукти харчування на ринках та в магазинах", – наголосили у відомстві.
Також в окремих випадках, орендодавці, що завищили ціни, здійснюють безкоштовне поселення переселенців. Інші частково повертають кошти за проживання. Так, в одній із західних областей, проживаючим в готелі повернули 15 тис. грн, сплачені за проживання за 2 доби. Також підприємці перераховують кошти для підтримки ЗСУ, допомагають волонтерам.
"Щодо цін на пальне, з’ясувалося, що більшістю АЗС встановлено мінімальну націнку з урахуванням граничних торгових націнок відповідно до рішення Міністерства економіки України. Крім того, у процесі уточнення повідомлень, деякі заявники відмовилися підтверджувати свої заявки. Також частина заявлених повідомлень не підтвердилася", – зазначили у БЕБ.