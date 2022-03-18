Банк Росії попередив росіян про неминуче зростання цін і падіння економіки

Запроваджені щодо Росії санкції у відповідь на воєнне вторгнення в Україну призведуть до неминучого зростання цін, а також падіння російської економіки.

Про це йдеться у повідомленні ЦБ РФ за підсумками засідання ради директорів, на якому було прийняте рішення зберегти ключову ставку на рівні 20% річних.

Російський центробанк констатує, що інфляція вже значно прискорилася на початку березня через зростання споживчого попиту на окремі групи товарів і падіння курсу рубля.

"Російська економіка входить у фазу масштабної структурної перебудови, яка супроводжуватиметься тимчасовим, але неминучим періодом підвищеної інфляції, пов'язаним у тому числі з підстроюванням відносних цін за широким колом товарів та послуг", – йдеться у повідомленні ЦБ РФ.

Водночас російський центробанк констатує, що у найближчі квартали відбудеться зниження ВВП РФ.

"Оперативні індикатори, зокрема результати моніторингу підприємств, проведеного Банком Росії, свідчать про погіршення ситуації у російській економіці. Підприємства у багатьох галузях повідомляють про труднощі у виробництві та логістиці на тлі запроваджених щодо Росії торгових та фінансових обмежень", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за попередні два тижні тижнева інфляція в Росії перевищувала 2%, востаннє схоже зростання цін за тиждень могло спостерігатися у грудні 1998 року.