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Влада Нідерландів заморозила російські активи на 200 мільйонів євро

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Влада Нідерландів заморозила російські активи на 200 мільйонів євро
Фінансові установи Нідерландів заморозило близько 200 млн євро російських активів.

Про це повідомляє місцеве видання NOS з посиланням на заяву голови Центрального банку країни Клааса Кнота, передає liga.net.

Раніше міністерка фінансів Нідерландів Сігрід Каг повідомляла, що у банках, інвестиційних та пенсійних фондах країни заморожених активів налічується 6 млн євро. Згодом Кнот оголосив, що ця цифра значно зросла.

"Я можу сказати, що за цей час ми заморозили або заарештували понад 200 млн євро", – повідомив він.

За його словами, більшість зв'язків із Росією у Нідерландах здійснюється через трастові компанії. "Бухгалтерські та податкові звітності оформляються там, але самих активів немає в Нідерландах. Нема чого заморожувати", – пояснив Кнот.

Раніше повідомлялося, що Литва заморожує майно компаній і приватних осіб, пов'язаних із близькими до Кремля російськими олігархами, які потрапили під міжнародні санкції.

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