Влада Москви визнала припинення роботи 300 іноземних компаній через російське вторгнення в Україну

Близько 300 іноземних компаній у Москві призупинили свою діяльність після російського воєнного вторгнення в Україну.

Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, якого цитують ЗМІ країни-агресора.

Водночас він запевнив, що всього в Москві працювало кілька тисяч компаній з іноземною участю.

"Ми розуміємо, що можемо зіткнутися з новими викликами та новими проблемами. Особливо це стосується компаній із іноземною участю, таких у Москві досить багато – кілька тисяч, і близько 300 уже сьогодні оголосили про зупинення своєї діяльності", – розповів Собянін.

Він визнав, що на цих підприємствах працюють переважно "добре кваліфіковані, добре оплачувані працівники".

Зазначимо, що влада раніше в ДержРаніше депутат Держдуми Євген Федоров запропонував на десять років заборонити роботу іноземних компаній, які до 1 травня не повернуться на російський ринок. Копія листа на ім'я голови Мінекономрозвитку Максима Решетнікова є у розпорядженні RT.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розповів про плани російської влади націоналізувати майно іноземних компаній, які пішли з Росії через воєнне вторгнення в Україну. За його словами, уряд вже займається опрацюванням заходів, до яких входить банкрутство та створення "нових виробництв на основі покинутих".

За даними російських ЗМІ, до Генпрокуратури РФ вже направлено список із 59 закордонних компаній, які планується націоналізувати. Серед них – Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M та інші.

Водночас співвласник "Норільського нікелю", російський мільярдер Володимир Потанін заявив про ризик скочування Росії у 1917 рік через ініціативу урду РФ щодо конфіскації активів іноземних компаній, які йдуть з російського ринку на знак протесту проти війни в Україні.