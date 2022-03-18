Україна ініціює обмеження транзиту російського газу через "Північний потік-1", – "Оператор ГТС"

Україна проводить активні переговори та консультації з європейськими та американськими партнерами щодо обмеження поставок російського газу в Європу через "Північний потік - 1"

Про це повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в ефірі одного з телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо санкції проти "Північного потоку-2" і пропонуємо обмежити "Північний потік-1", тому що зараз у Польщі та Україні існують вільні потужності для того, щоб забезпечити додатковий обсяг транзиту через наш газопровід", – сказав Макогон.

За його словами, збереження транзиту російського газу через українську ГТС в умовах війни є вкрай важливим фактором, який є додатковою гарантією збереження газотранспортної інфраструктури України від знищення російськими агресорами.

"У нас не існує окремої газопостачальної інфраструктури для місцевих споживачів, у нас вся система працює як єдина, і транзит, і транспортування здійснюється через одні й ті самі газопроводи. Тому для нас транзит під час війни – це своєрідна система ППО", – наголосив Макогон.

Як він зазначив, з початку війни транзит російського газу через ГТС України становить 109 млн кубометрів на добу, що відповідає законтрактованим обсягам.

Раніше уряд РФ заявляв про наміри запровадити ембарго на прокачування газу в Європу через газопровід "Північний потік-1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні, але поки що таке рішення не прийнято.