Швейцарія заборонить експорт предметів розкоші в Росію

Федеральний уряд Швейцарії ухвалив рішення приєднатися до нових санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на вторгнення в Україну.

Як повідомляться на сайті швейцарського уряду, 16 березня влада країни вже приєдналася до санкцій ЄС щодо ще 197 фізичних та 9 юридичних осіб з РФ.

Крім того, 18 березня уряд країни розпочав роботу з імплементації четвертого пакету санкцій ЄС, запровадженого 15 березня, який включає заборону експорту елітних товарів, обмеження операцій з окремими державними підприємствами та заборону надавати окремі послуги російським клієнтам або організаціям. Швейцарія запровадить аналогічні санкції найближчими днями.

"Заборона на експорт предметів розкоші, що міститься в нових санкціях, впливає лише на невелику частину світового експорту таких товарів зі Швейцарії. Однак окремі компанії можуть серйозно постраждати", – зазначається у повідомленні.

Також частиною четвертого пакету санкцій ЄС є відкликання у Росії статусу найбільшого сприяння в міжнародній торгівлі, Федеральна рада Швейцарії прийме рішення з цього приводу після попереднього аналізу.

Як повідомлялося, раніше Швейцарія також приєдналася до попередніх пакетів санкцій ЄС проти Росії.