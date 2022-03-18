Найбільший у світі виробник скла зупиняє інвестиції в Росію

Японська глобальна компанія AGC Inc., що є найбільшим у світі виробником скла, призупиняє інвестиції в Росію через її вторгнення в Україну.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

В Україні AGC Group займається продажем архітектурного скла та замінного автомобільного скла, але через поточні обставини діяльність бізнесу призупинена. AGC підтвердила безпеку своїх 24 співробітників в Україні.

У Росії AGC Group займається переважно архітектурним і автомобільним скляним бізнесом. У світлі поточної ситуації група вирішила призупинити інвестиції в країну, включаючи періодичний ремонт скловарних печей. Що стосується автомобільного скла, то група значно скоротила виробництво та відвантаження виробникам автомобілів у Росії.

"Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією та вживати відповідних заходів відповідно до обставин. Якщо ситуація затягнеться і, як очікується, матиме значний вплив на результати діяльності групи, AGC негайно повідомить про це", – додали в компанії.