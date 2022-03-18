Влада Росії прийняла рішення про блокування YouTube, – російські ЗМІ

Відеохостинг YouTube можуть заблокувати в Росії до кінця наступного тижня, а можливо вже сьогодні.

Про це повідомляють підконтрольні російській владі ЗМІ з посиланням на джерела.

Вони стверджують, що рішення про блокування YouTube було прийняте ще минулого тижня, але тоді його оприлюднення вирішили відкласти через блокування Instagram.

Раніше 18 березня Роскомнагляд звинуватив адміністрацію YouTube у "діях терористичного характеру" через поширення у відеохостингу "антиросійських роликів". Конкретні відео, що спричинили претензії, відомство не назвало.

З початку вторгнення в Україну влада РФ заблокувала вже три великі іноземні соцмережі – Facebook, Twitter та Instagram.