Угорська OTP Group розглядає варіанти виходу з російського ринку

OTP Group розглядає відхід з російського ринку через військову агресію Росії проти України та припиняє розміщення російських цінних паперів.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми постійно розглядаємо питання про необхідність подальших змін у присутності OTP Group в Росії. Ми аналізуємо всі можливі варіанти, в тому числі умови і наслідки відходу з російського ринку. Ми поступово скорочуємо портфель наших корпоративних кредитів, не інвестуємо в російські державні цінні папери та зупиняємо їх розміщення у всій міжнародній групі OTP", – сказано в повідомленні.

OTP Group зазначили, що їхня російська дочірня компанія повністю підпорядковується міжнародним санкціям.

"OTP Bank Plc. не надає фінансування своєї дочірньої компанії в Росії", – зазначила група.

При цьому наголошується, що ОTP Group підтримує діяльність своєї "дочки" в Україні та надає фінансову підтримку Україні.