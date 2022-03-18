Приєднання України до енергосистеми ЄС дозволить відновити повноцінну роботу Дністровської ГАЕС, – Міненерго

Україна зможе відновити повноцінну роботу Дністровської ГАЕС завдяки синхронізації української енергосистеми із європейською.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко в Telegram.

Галущенко пояснив, що в ізольованому режимі "Укренерго" фактично не могло користуватися Дністровською ГАЕС, бо включення її агрегату в насосному режимі (потужністю 420 МВт) спричиняло в енергосистемі значні відхилення частоти від номінального значення та могло призвести до каскадної аварії із зупинкою атомних енергоблоків.

"Тепер також зменшаться й обсяги відключень відновлюваної генерації – завдяки технологічним перетокам електроенергії до ENTSO-E й ефективному використанню Дністровської ГАЕС у насосному режимі. І спрощується здійснення ремонтних кампаній у західній частині системи передачі", – написав Галущенко.

Як повідомлялося, ОЕС України та Молдови об'єдналася з європейською енергосистемою 16 березня поточного року. До цього з 24 лютого ОЕС працювала в ізольованому режимі.

Дністровська ГАЕС разом із іншими ГЕС та ГАЕС виконує функцію високоманеврових потужностей, що відіграє значну роль у балансуванні енергосистеми.