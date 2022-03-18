МХП Косюка попередив кредиторів про несплату купону за єврооблігаціями на $350 мільйонів

Агрохолдинг МХП не виплачуватиме запланований на 19 березня 2022 року купон за облігаціями на загальну суму $350 млн із процентною ставкою 6,25%, при цьому аграрна група розглядає різні варіанти виплати цієї позики.

Згідно з повідомленням групи компаній на Лондонській фондовій біржі 18 березня, таке рішення найбільшого українського виробника курятини викликано забороною транскордонних платежів із України, запровадженими Нацбанком країни на час дії воєнного стану, а також з метою збереження коштів МХП в умовах військової агресії РФ, передає Інтерфакс-Україна.

"Внаслідок ситуації, що склалася (військового вторгнення Росії в Україну) і з метою збереження грошових коштів МХП оголошує сьогодні, що в даний час не планує виплачувати майбутній купон за облігаціями на $350 млн зі ставкою 6,25%, який запланований на 19 березня 2022 року, і вивчає різні варіанти щодо нього", – сказано в повідомленні.

Агрохолдинг нагадав, що з початком військового вторгнення РФ в Україну 24 лютого НБУ запровадив заборону транскордонних платежів для українських компаній, крім платежів, які проводяться в індивідуальному порядку на запит Кабінету міністрів, окремих міністерств або інших держорганів країни.

Агрохолдинг наголосив, що на даний час на практиці такі індивідуальні дозволи приватним юрособам в Україні не видаються, внаслідок чого МХП не зможе виплачувати 19 березня відповідний купон з облігацій.

МХП уточнив, що зв'яжеться зі своїми власниками облігацій, щойно це буде практично можливо, для узгодження взаємоприйнятного рішення з метою збереження балансової міцності групи компаній на ключовий посівний сезон.

"Компанія є найбільшим виробником продуктів харчування, який все ще працює в Україні, яка перебуває під постійним військовим нападом з боку російських військ. Як рада директорів ми єдині в нашій орієнтації на задоволення потреб українського народу та наших клієнтів перед гуманітарною катастрофою, переорієнтовуючи стратегію компанії на умови воєнного часу", – заявив виконавчий директор МХП Джон Річ.

Як повідомлялося, 12 березня у Квітневому, що на Київщині, після обстрілів російських окупантів відбулася пожежа на складі, на якому зберігалася заморожена продукція агрохолдингу МХП. Внаслідок пожежі знищено продукцію МХП на суму близько 230 млн грн.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.