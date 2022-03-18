Найбільший російськомовний піратський ресурс обіцяє блокувати росіян у випадку відновлення роботи в РФ

Один з найбільших російськомовних Torrent-трекерів – RuTracker – все-одно блокуватиме доступ для росіян у випадку, якщо влада країни погодиться розблокувати його роботу.

Про це представник RuTraсker.org повідомив у коментарі російській версії Forbes.

Він наголосив, що платформа "у поточній ситуації не підтримує жодних дій російської влади". Тому доступ буде заблокований для користувачів із Росії, навіть якщо Роскомнагляд прибере сайт із реєстру заборонених.

Раніше одразу кілька російських депутатів та чиновників запропонували розблокувати RuTracker в Росії у відповідь на припинення світовими It- та медіакомпаніями поширення своєї продукції в РФ.

RuTracker.org (раніше Torrents.ru) - один з найбільших російськомовних BitTorrent-трекерів, де зареєстровано більше 2,14 млн роздач. Сервіс заблокований у Росії з січня 2016 роду.