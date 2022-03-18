Фонд гарантування почав виплати вкладникам "Промінвестбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних розпочав виплати гарантованих сум відшкодування вкладниками неплатоспроможного "Промінвестбанку",

Як повідомляє пресслужба Фонду, до реєстру включено інформацію про рахунки вкладників на загальну гарантовану суму відшкодування майже 3,4 млн грн.

"Як і обіцяв Фонд, виплати відшкодування починаються достроково – на 15 робочий день. Крім того, сьогодні ми спільно з банками працюємо над тим, аби забезпечити вкладникам можливість отримати відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків, розуміючи, що для багатьох громадян зараз це є небезпечно, а часом і просто неможливо", – зазначила заступник директора Фонду Наталія Рудуха.

У повідомленні вказується, що паралельно у Фонді триває робота над формуванням реєстру для виплати вкладникам АТ "МР Банк" (колишній "Сбербанк"), про початок виплат гарантованого відшкодування вкладникам цього банку буда повідомлено додатково.

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".