Шмигаль пообіцяв безкоштовні продукти для мешканців у зоні бойових дій

Кабінет міністрів розробив механізм, який дозволить безкоштовно забезпечити мешканців населених пунктів, що опинилися на лінії бойових дій, необхідними продуктами харчування.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму зверненні, текст якого оприлюднено на сайті уряду.

"Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно від завтра роздаватись людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій", – заявив очільник уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін вже сформував перелік ключових соціальних продуктів та розробив механізм їх доставки на місця.

"Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формує перелік міст, куди цю продукцію треба доставити. Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст. "Укрзалізниця" закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах", – пояснив прем’єр.

Водночас він уточнив, що для доставки продуктів харчування в тимчасово окуповані населені пункти будуть залучатися міжнародні гуманітарні організації.

"Ще раз підкреслю, що роздача відповідних продуктів буде відбуватися безкоштовно для людей. Уряд вже виділив "Укрзалізниці" 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, напередодні Шмигаль заявив, що "Укрзалізниця" вже почала створення стратегічного запасу продуктів харчування по всій Україні. За його словами, планується створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом населення у зоні проведення бойових дій.