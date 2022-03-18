Шмигаль анонсував скасування податків на імпорт

Кабінет міністрів прийняв рішення максимально спростити митні процедури при імпорті товарів та ініціюватиме звільнення імпорту від сплати мита та ПДВ.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму зверненні, текст якого оприлюднено на сайті уряду.

"Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів", – заявив Шмигаль.

Він уточнив, що відповідну постанову Кабміну про спрощення митних процедур вже прийнято.

"Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну", – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що митне оформлення товарів після прийняття всіх необхідних рішень відбуватиметься за декларативним принципом.

"Той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин. Ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, – завчасно заповнюйте ВМД декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод", – підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, відсьогодні набув чинності прийнятий Верховною Радою 15 березня закон про зниження податків на період дії воєнного стану. Серед іншого, законом на період воєнного стану передбачено право на застосування спрощеної системи оподаткування 3 групи за ставкою 2% суб'єктами господарювання з річним доходом до 10 млрд грн та без обмеження чисельності працівників, а також добровільну сплату єдиного податку платниками 1-2 груп.

Цим законом також знижено податки на пальне, із його прийняттям загалом запроваджується понад 40 податкових та фінансових новацій, пов’язаних із запровадження воєнного стану в Україні.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Які податкові стимули Рада прийняла на час війни